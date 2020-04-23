Китайские ученые проверили эффективность «Арбидола» против COVID-19

Китайские ученые обнаружили, что противовирусный препарат «Арбидол», а также комбинация «Лопинавир/Ритонавир» (LPV/r) не являются эффективными средствами для лечения пациентов с легкой или средней формами COVID-19.

Как пишет журнал Med, специалисты решили изучить LPV/r и «Арбидол» после их включения в список потенциальных средств от COVID-19 Национальной комиссией по здравоохранению Китая. В эксперименте приняли участие 86 пациентов с легкой и средней формами COVID-19, из них 34 человека принимали комбинацию LPV/r, 35 больных – «Арбидол», при этом остальные 17 пациентов не лечились какими-либо противовирусными препаратами.

Все три группы продемонстрировали схожую динамику через промежуток времени в одну и две недели. Так, у пациентов не наблюдалось каких-либо различий по уровню снижения температуры, смягчению кашля или улучшению результатов компьютерной томографии грудной клетки, передает РИА «Новости».

Вместе с тем пациенты в группах, которые принимали LPV/r и «Арбидол», испытывали ряд побочных эффектов, таких как диарея, тошнота и потеря аппетита, в то время как у больных из третьей группы никаких явных побочных явлений не наблюдалось.

«Мы обнаружили, что ни LPV/r, ни «Арбидол» не могут улучшить клиническую картину у пациентов, и что они могут вызывать некоторые побочные эффекты», – отметил один из авторов исследования, заместитель директора Центра инфекционных заболеваний больницы в Гуанчжоу Линхуа Ли.

По его словам, результаты эксперимента свидетельствуют о том, что медикам следует осторожнее применять указанные препараты. Ученый призвал специалистов продолжать работу по поиску действительно эффективного лекарства от COVID-19, указав при этом, что выводы о действенности того или иного средства должны быть обязательно подтверждены строгими клиническими испытаниями.

Напомним, ранее ФАС признала незаконной рекламу «Арбидола» как средства против коронавируса.

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