Пушков предсказал начало «политической войны с бактериологическим оттенком»

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил мнение, что столкновение между США и Китаем может «принять форму политической войны с бактериологическим оттенком».

«Столкновение между США и Китаем предсказывали давно. Сначала оно нашло свое выражение в торговой войне. Но в случае, если США решат обвинить Китая в намеренном сокрытии данных о Covid-19, это столкновение может принять форму политической войны с бактериологическим оттенком», – написал Пушков в своем Twitter.

Накануне президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю последствиями за вспышку коронавируса в США.

В минувшую субботу глава Белого дома сообщил, что власти Соединенных Штатов решили расследовать обстоятельства возникновения пандемии коронавируса. Ранее США высказывали обвинения в причастности Китая к распространению коронавируса. Так, американский телеканал Fox News утверждает, что «нулевой пациент», с которого могла начаться пандемия коронавируса, якобы работал в лаборатории вирусологии в китайском Ухане. Власти Китая в ответ заявили, что все представленные предположения лишены научных доказательств.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Китай подставился в информационной битве с США.

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