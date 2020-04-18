США решили расследовать обстоятельства возникновения пандемии коронавируса

Соединенные Штаты ведут расследование обстоятельств возникновения пандемии, устанавливают происхождение нового коронавируса, заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы следим за этим, возможно, это имеет смысл. <...> Произошло много странных вещей, идет много расследований, и мы намерены выяснить [что произошло], – приводит ТАСС ответ Трампа на вопрос о возможности утечки вируса из лаборатории близ Уханя.

«Это пришло из Китая, 184 страны пострадали, это очень плохо. Необходимо выяснить, где это возникло», – добавил американский лидер.

«Я слышу, что в США наибольшее число смертельных случаев [из-за коронавируса] в мире. Нет, наибольшее число в Китае, это огромная страна. Я слышал сегодня об увеличении в два раза [числа жертв] только в Ухане, при этом я не говорю о всей территории Китая», – заявил глава американской администрации.

Ранее США высказывали обвинения в причастности Китая к распространению коронавируса. Так, американский телеканал Fox News заявил, что «нулевой пациент», с которого могла начаться пандемия коронавируса, якобы работал в лаборатории вирусологии в китайском Ухане. Власти Китая в ответ заявили, что все представленные предположения лишены научных доказательств.

Руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии имени Ивановского Александр Бутенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что предположение американских СМИ лишено логики.

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