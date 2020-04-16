Вирусолог усомнился в заражении «нулевого пациента» в лаборатории Уханя

Взгляд
16 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 16:59  |  vz.ru
Разделы

Спасет ли США массовая раздача денег всем желающим

Доллары США теперь раздают практически всем и даромФото: Robin Hausmann/Global Look Press
США вливают гигантские средства в спасение своей экономики, агонизирующей из-за коронавируса. Раздача «денег с вертолета» напоминает происходившее в 2008 году, но только в куда более крупном масштабе. Почему США действуют именно по такому сценарию и какими страшными последствиями все это может грозить мировой экономике?  Подробности...
Перейти а раздел…

Совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе

В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты Фото: Минобороны России/YouTube
Американские военные обвинили Москву в испытаниях противоспутниковой ракеты, которая, по их мнению, несет прямую угрозу космическим системам США. Причем такие выпады в адрес России звучат не впервые. В чем заключается суть претензий Вашингтона и насколько они обоснованы? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему власти не вводят режим ЧС

Усиленные патрули помогут разогнать с улиц Москвы нарушителей санитарного режимаФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В блогосфере звучат призывы обеспокоенных россиян: распространение вируса подошло к угрожающей черте, введите режим ЧС или ЧП. Тревогу людей вполне можно понять, ведь обстановка ухудшается. Но те, кто подписывает петиции в пользу ЧС, на самом деле слабо представляют, чем такой режим обернется для них самих. Понимают ли они, к примеру, что чрезвычайщина вызовет массовые увольнения? Подробности...
Перейти а раздел…

Житель Пекина: К русским отношение изначально лучше, чем к американцам

Сегодня многие китайцы с опаской относятся к любым иностранцамФото: Andy Wong/AP/ТАСС
«Долгое время иностранцы чувствовали, что некоторые проступки, за которые китайца накажут, нам простят. Ну иностранец, «лаовай», ничего не понимает, что с него взять», – сказал газете ВЗГЛЯД живущий в Пекине блогер Александр Копысов. Теперь, после эпидемии, по его словам, иностранцам не делают никаких поблажек. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Поднимать психотравмы на знамя – это тренд поколения

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Бесценным, единственным и неповторимым, разумеется, мнит себя каждый. Ну что ж теперь делать-то. Ну каждый единственный, это понятно. А в поколении старше тридцати еще и каждый второй травмированный. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Россия – большой остров для выживания и развития

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Сейчас-то видно, что глобализация – это фикция, глобальная разводка мировых эксплуататоров. Пока все было тучно, пышно и хорошо, в нее верили. Сейчас не так, поэтому можно говорить об альтернативе. А именно – о самодостаточной и суверенной экономике. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

Сейчас жизненно важно быть оптимистами

Герман Садулаев, писатель, публицист
В экономике прекрасно работают сказочки «позитивного мышления». Экономический оптимизм, пусть и безосновательный, сам по себе является достаточным поводом и основанием для роста экономики. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
    Перейти а раздел…

    Альтруизм в период коронавируса

    Самые смертельные вирусы современности

    Как мошенники используют коронавирус

      Перейти а раздел…

      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
      Подробности...

      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
      Подробности...

      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

          Перейти а раздел…
          Как изменились ваши расходы в связи с переходом в режим самоизоляции?
          • Снизились

          • Не изменились

          • Повысились

          Как часто вам надо покидать дом, находясь на режиме самоизоляции?
          • Могу вообще не выходить из дома

          • 1-2 раза в неделю

          • 3-4 раза в неделю

          • Ежедневно

          Вы хотите вернуться к работе в офисе после режима самоизоляции?
          • Да, мне нравится работать в офисе

          • Нет, дома лучше

          • Моя работа не предусматривает удаленного режима

          • У меня удаленная работа

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Минобрнауки не исключило начало нового учебного года в онлайн-режиме
              ВОЗ обеспокоилась ситуацией с коронавирусом в РоссииМатвиенко гарантировала «масштабный» парад Победы в этом годуВ России началась разработка легкого фронтового истребителяВирусолог: Тополиный пух действительно может стать разносчиком COVID-19
              Нарушитель самоизоляции в Москве попытался дать взятку полицейскомуКитай отреагировал на версию США о «нулевом пациенте» с коронавирусомСША повысили уровень представительства на параде Победы в МосквеОписаны последствия коронавируса для легких и мозга
              Полковника Росгвардии задержали за вымогательство 20 млн рублей в ПодмосковьеСтанцию метро «Пражская» в Москве предложили переименовать из-за сноса памятника КоневуРоссийские отели начали предлагать услугу «самоизоляция»Мединский назвал Красную Армию образца 1945 года «лучшей военной машиной в истории»

              Главная тема


              Совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе

              цифровой пропуск


              Власти Москвы разъяснили условия поездок на дачу и к родственникам

              раскол элиты


              Пушков сказал, почему Трамп пришел в ужас из-за «Голоса Америки»

              «Победим, победим»


              Рошаль дал обнадеживающий прогноз по коронавирусу

              Видео

              плюсы и минусы


              Почему власти не вводят режим ЧС

              Средние века


              Европейская медицина отказывается спасать стариков

              программы обмена


              Коронавирус вскрыл тайны вербовки российских детей Госдепом

              3 сентября


              Почему Россия не отмечает день победы над Японией

              Перемена к лучшему


              Сергей Худиев: Он воскрес, и мы «воскреснем»

              Удивительный феномен


              Ирина Алкснис: Эпидемия напоминает пожар после кражи

              Мыслите позитивно


              Герман Садулаев: Сейчас жизненно важно быть оптимистами

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Как изменились ваши расходы в связи с переходом в режим самоизоляции?

              Вирусолог усомнился в заражении «нулевого пациента» в лаборатории Уханя

                 16 апреля 2020, 16:30
              Фото: Ddp Images/Keystone Press
              Agency/Global Look Press
              Текст: Татьяна Косолапова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Предположение американских СМИ о том, что «нулевой пациент» заразился в лаборатории китайского Уханя, нелогично, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Александр Бутенко.

              Американский телеканал Fox News сообщил, что «нулевой пациент» с COVID-19 работал в лаборатории китайского города Ухань, откуда и началось распространение инфекции. Вирус, по данным СМИ, могли вывести искусcтвенно в организме летучей мыши, затем заразился один из сотрудников лаборатории, что и послужило началом вспышки болезни.

              «Честно говоря, я вижу здесь противоречия. Либо он заразился, работая с вирусом в лаборатории, либо все-таки от летучей мыши. Просто даже если сотрудник и исследовал что-то, то мог бы предположить, что возможно, заразится. Не думаю, что он был бы без защиты и не знал, что распространяет что-то. Здесь все как-то ненаучно, нет никаких реальных фактов», – говорит Бутенко.

              Он рассказывает, что, например, в 2002 году, первые два случая заболевания инфекцией SARS (тяжелым острым респираторным синдром – заболевание, вызываемое коронавирусом SARS-CoV) произошли в ресторане, где подавали мясо экзотических животных. Также врач подчеркивает, что летучие мыши – один из стандартных источников вирусов в природе.

              Ученые из индийского совета по медицинским исследованиям обнаружили у летучих мышей еще один тип коронавируса, при этом они уточнили, что найденный вирус точно не мог спровоцировать нынешнюю пандемию.

              Ранее власти Китая отреагировали на версию американских СМИ, касательно «нулевого пациента» с коронавирусом, заявив, что все представленные предположения лишены научных доказательств.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............