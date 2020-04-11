Гиперзвуковую ракету «Циркон» собрались принять на вооружение в 2022 году

В 2022 году гиперзвуковую ракету «Циркон» в России собираются принять на вооружение, сообщил источник в ОПК.

Источник ТАСС заявил, что «корабельный комплекс с ракетой «Циркон» должен быть принят на вооружение в 2022 году». Испытания с фрегата «Адмирал Горшков» закончатся в 2020 году, удары будут наноситься как по береговым, так и по морским целям.

В начале января гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля. Носителем стал фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД