Автоматическую систему обработки данных дистанционного зондирования Земли создадут в России

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Роскосмос) разрабатывает систему автоматической обработки данных дистанционного зондирования Земли.

«Холдинг «Российские космические системы» в рамках модернизации Единой территориально-распределенной информационной системы дистанционного зондирования Земли (ЕТРИС ДЗЗ) разрабатывает инновационную технологию автоматической потоковой обработки космической информации», – передает ТАСС сообщение компании.

Как уточнили в холдинге, разработка сократит время обработки информации и снизит стоимость эксплуатации наземной инфраструктуры.

Как сообщил начальник отдела Научно-исследовательского института точных приборов (входит в РКС) Дмитрий Федоткин, «текущая производительность комплекса автоматической обработки на вычислительном кластере из десяти серверов составит до 200 сеансов сброса информации в сутки».

По его словам, производительность можно увеличить за счет поддержки масштабируемости при наращивании вычислительного кластера.

ЕТРИС ДЗЗ состоит из центров, расположенных по всей территории России. Система обеспечивает взаимодействие центров с группировкой спутников ДЗЗ, позволяет планировать съемку, получать и обрабатывать информацию и доводить ее до потребителя.

Напомним, в феврале глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что российский спутник дистанционного зондирования Земли «Электро-Л» сделал первые снимки Земли и передал их Росгидромету.

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