Россия не поддержала предложение партнеров по ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Завершилась встреча министерского мониторингового комитета стран соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+, однако рекомендация по судьбе сделки в условиях распространения коронавируса пока останется тайной, заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

Отмечается, что все участники встречи согласны с рекомендацией. «Встреча завершилась, но в целом, я считаю, что она была очень хорошей», – приводит его слова РИА «Новости».

«Мы решили, сохранить ее (рекомендацию, – прим. ВЗГЛЯД) до завтра (в тайне – ред.), но с рекомендацией согласились все. Это важно. Мы обсудим ее завтра», – отметил он.

В четверг в Вене состоится заседание всех стран ОПЕК.

Между тем, два источника сообщили ТАСС, что встреча могла закончиться без консенсуса, так как Россия и Казахстан не поддержали идею усилить сокращение добычи еще на 1,5 млн б/с на второй квартал.

Отмечается, что министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета (он является сопредседателем наравне с саудовским коллегой, – прим. ВЗГЛЯД) до его завершения.

Источник добавил, что у партнеров «остались две опции: либо сокращаем еще на 1,5 млн б/с, либо рассматриваем вариант, предложенный Россией».



При этом сообщалось, что после ухода Новака заседание комитета ОПЕК+ продолжилось. Министры сосредоточились на позиции Казахстана, «который им не удается убедить».

Источник РИА «Новости» сообщал, что Россия на заседании выступила против дополнительного сокращения добычи нефти, вместо этого предложив просто продлить сделку на период после июня.



«Предложение России - просто продлить сделку», – сказал источник, не уточнив, о каком периоде идет речь.

По данным источника ТАСС, ОПЕК+ ждет от России альтернативного предложения по сокращению добычи нефти в пятницу.

Ранее нефть подорожала в ожидании мер от ОПЕК+ по сокращению добычи.