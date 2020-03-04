Нефть подорожала в ожидании мер от ОПЕК+ по сокращению добычи

Мировые цены на нефть выросли более чем на 1,5% в среду, инвесторы ждут мер со стороны ОПЕК+ по стабилизации цен на сырье из-за падения спроса, вызванного коронавирусом, следует из данных торгов.

По состоянию на 7.51 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,6% – до 52,69 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,63%, до 47,95 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Внимание инвесторов переключилось на Вену, где 4 марта начинается заседание ОПЕК+.

Отмечается, что участники рынка с надеждой ждут мер по сокращению добычи сырья с целью стабилизировать цены после резкого снижения спроса, вызванного вспышкой коронавируса.

Аналитики Barclays отмечают, что неопределенность в отношении степени снижения спроса в результате вспышки вируса и неясных сроков восстановления добычи в Ливии может повлиять на решение альянса, передает агентство Reuters.

Ранее СМИ сообщили, что технический комитет ОПЕК+ выступает за дополнительное сокращение совокупного объема добычи нефти странами альянса в диапазоне от 600 тыс. до 1 млн баррелей в сутки.

«Сейчас для ОПЕК+ не время осторожничать. Избыток сырья, ожидающийся во втором квартале требует ощутимых мер со стороны картеля, чтобы привести его к уровню до вспышки COVID-19», – считают аналитики.

Также инвесторы обратили внимание на данные по запасам нефти в США: по данным API, запасы сырья в стране на минувшей неделе выросли на 1,69 млн баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером.

Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте показателя на 2,64 млн баррелей.

Напомним, накануне цена барреля нефти Brent выросла более чем на 7%.