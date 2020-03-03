Цена барреля нефти Brent выросла более чем на 7%

Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE выросла на 7,1%, до 53,5 долларов за баррель; стоимость фьючерса нефти WTI выросла на 7,5%, достигнув отметки в 48,4 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на 04.10 мск.

В ходе торгов 28 февраля стоимость нефти Brent опускалась ниже 49 долларов за баррель, до минимума с июля 2017 года. Фьючерс WTI стоил менее 45 долларов за баррель, это минимальное значение с января 2019 года, передает ТАСС.

Нефтяные котировки реагировали негативно на фоне новостей о продолжающемся росте числа заразившихся коронавирусом и появлении новых очагов заболевания.

Накануне мировые цены на нефть в ходе торгов отыграли падение конца прошлой недели.

В воскресенье президент Владимир Путин заметил, что прошедшая неделя стала худшей для рынка нефти с 2008 года, однако текущий уровень цен на сырье приемлем для России. Более того, в «Лукойле» предсказали наступление эпохи дешевой нефти.