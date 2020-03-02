В «Лукойле» рассказали, когда закончится эпоха дешевой нефти

Цены на нефть больше не будут такими высокими, как 10 лет назад; мир будет жить в эпоху дешевой нефти как минимум до 2040 года, заявил вице-президент «Лукойла» по стратегическому планированию Леонид Федун.

«Нефть не будет больше дорогой, как это было еще 10 лет назад, и мы этого видели по событиям в Персидском заливе, чуть ли не война начинается, нефть не двигается, потому что есть избыточное предложение на рынке по всему миру», – передает его слова РИА «Новости».

Федун заметил, что сокращение производства нефти странами ОПЕК говорит о том, что «этот рынок избыточный».

«И дешевая нефть – это сложная климатическая альтернатива. А мы будем жить по крайне мере до 2040 года в эпоху дешевой нефти», – сказал Федун.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что прошедшая неделя стала худшей для рынка нефти с 2008 года, однако текущий уровень цен на сырье приемлем для России.