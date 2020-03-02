Цена барреля нефти Brent выросла более чем на 3%

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 2 марта, коррекционно растут более чем на 3%, отыгрывая падение пятницы.

По состоянию на 08.11 мск майский фьючерс на нефть марки Brent подорожал на 3,16% – до 51,25 доллара за баррель, апрельский фьючерс на WTI – на 2,88%, до 46,05 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Участники рынка с оптимизмом встретили сообщения СМИ о том, что Саудовская Аравия выступает за дополнительное снижение добычи в рамках сделки ОПЕК+ еще на 1 млн баррелей в день из-за рисков коронавируса для нефтяного спроса. Теперь инвесторы ожидают решения ОПЕК+. Встречи альянса пройдут 5-6 марта в Вене.

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В воскресенье президент Владимир Путин отметил, что прошедшая неделя стала худшей для рынка нефти с 2008 года. При этом глава государства указал, что нынешний уровень цен на сырье приемлем для России.

В пятницу министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российский бюджет защищен от колебаний нефтяных цен и готов к любым изменениям.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как коронавирус выявил изъян в мировой экономике.

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