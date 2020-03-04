Байден перепутал жену с сестрой

Бывший вице-президент США и вероятный кандидат на выборах главы государства от Демократической партии Джо Байден во время выступления перепутал сестру со своей женой. Эпизод попал на видео, на него обратил внимание американский журналист Кертис Хук.

В Лос-Анжелесе Байден представил избирателям сестру Валери и свою жену. Однако называя сестру, он взял за руку свою супругу. Обратив внимание на ошибку, Байден пошутил: «Они поменялись местами, они подставили меня». Видео опубликовано на YouTube.

Накануне в США прошел «Супервторник» – день, когда праймериз среди кандидатов в президенты от Демократической партии прошли сразу в 14 штатах.

Джо Байден по результатам предварительных подсчетов победил в 10 штатах из 14.

Политолог рассказал газете ВЗГЛЯД, что «Супервторник» стал большой победой для Джо Байдена и поражением для Берни Сандерса. Но настоящее поражение получили третьи кандидаты».