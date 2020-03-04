Бокерия предложил создать колл-центр по коронавирусу

В России необходимо создать структуру для достоверного информирования людей о коронавирусе, которая будет работать как колл-центр, предложил президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Лео Бокерия.

«Должна быть создана структура типа колл-центра, куда человек мог бы позвонить и получить официальную информацию. Этот колл-центр, который имел бы соответствующий статус, мог бы сказать, что такая информация у них есть, а такой нет», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что при появлении малейших симптомов нужно обратиться к врачу.

В России насчитывается шесть подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019: у двух граждан Китая, уже выздоровевших, у трех россиян с круизного лайнера Diamond Princess – они находятся в Казани на карантине, и у москвича, вернувшегося из Италии.

В Москве поместили в карантин 83 человека, которые контактировали с заболевшим коронавирусом. Первые результаты их анализов дали отрицательный результат.