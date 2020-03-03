Анализы контактировавших с зараженным коронавирусом москвичом оказались отрицательными

Первые результаты анализов у людей, которые контактировали с заболевшим коронавирусом, прибывшим из Италии, дали отрицательный результат, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Вчера мы сообщили о том, что были госпитализированы 24 человека из числа контактировавших с заболевшим коронавирусной инфекцией в Москве. На сегодняшний день по результатам исследований Роспотребнадзора у нас есть данные об отрицательных результатах первых проб, по которым результаты получены: у всех родственников и друзей заболевшего первые пробы отрицательные; у всех пассажиров рейса, госпитализированных с ОРВИ, первая проба – отрицательная; на сегодняшний день анализы 67 пассажиров рейса также отрицательные. Анализы остальных пассажиров – в работе», – сообщила чиновница, передает ТАСС.

У экипажа и сотрудников поликлиники, куда обратился заболевший, также находятся под наблюдением, первичный анализ дал отрицательный результат.

«Однозначное подтверждение того, что человек здоров, возможно только после проведения комплексного многоэтапного исследования в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и ВОЗ. Мы продолжим вас информировать о результатах», – заключила Ракова.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о помещении в карантин 83 человек, контактировавших с заболевшим коронавирусом.