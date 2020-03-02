У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус

У россиянина, вернувшегося из Италии, обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-2019, сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Второго марта подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина России. По данным проведенного эпидемиологического расследования установлено, что молодой человек заболел 21.02.2020, находясь на отдыхе в Италии», – приводит РИА «Новости» сообщение штаба.

По данным штаба, мужчина вернулся 23 февраля и проживал в частном доме в Подмосковье. 27 февраля он обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ. Его сразу госпитализировали.

«Учитывая собранный эпидемиологический анамнез (пребывание в Италии), пациент изолирован в соответствующем отделении. Проведено лабораторное обследование на базе лабораторий Роспотребнадзора, получено наличие нового коронавируса», – говорится в сообщении.

Отмечается, что заболевание у пациента протекает в легкой форме, состояние удовлетворительное.

При этом в штабе отметили, что люди, с которыми общался россиянин, находятся под меднаблюдением.

«Незамедлительно был определен круг лиц, с которым он посещал Италию и общался после возвращения на родину. Они находятся под медицинским наблюдением в больнице или на дому. Проводится их лабораторное обследование», – говорится в сообщении.

Накануне госпитализировали восьмерых граждан России, вернувшихся в Петербург из Италии, где произошла вспышка коронавируса. Минздрав рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Италию и ряд других стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Напомним, в результате заражения коронавирусом в Италии погибли 34 человека, число заболевших достигло 1 тыс. 694 случаев.

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