Число погибших от коронавируса в Италии возросло до 34 человек

В результате заражения коронавирусом в Италии погибли 34 человека, число заболевших достигло 1 тыс. 694 случаев, сообщил глава департамента гражданской защиты страны Анджело Боррелли.

Боррелли сообщил, что около 51% зараженных находятся на домашнем карантине, у них нет симптомов заболевания, передает ТАСС.

Выздоровели более 80 человек.

Боррелли также сообщил, что 9% от общего числа заразившихся находятся в отделениях интенсивной терапии.

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Накануне госпитализировали восьмерых граждан России, вернувшихся в Петербург из Италии, где произошла вспышка коронавируса.

Минздрав рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Италию и ряд других стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

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