Минздрав обновил рекомендации для диагностики коронавируса

Министерство здравоохранения скорректировало рекомендации для диагностики коронавируса COVID-19.

Обновленную информацию направят во все медучреждения, сообщается на сайте ведомства.

В релизе ведомства отмечается, что любой человек с симптомами простуды или острой респираторной инфекции может обратиться в поликлинику по месту жительства, где сможет получить бесплатную медицинскую помощь.

«Если пациент посещал в последние две недели страны, в которых были зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции COVID-19, об этом необходимо уведомить медицинских работников. После проведения осмотра врачом будет приниматься решение о целесообразности направления пациента для проведения лабораторных исследований с использованием зарегистрированных тест-систем на наличие новой коронавирусной инфекции», – отметили в Минздраве.

Также министерство рекомендует россиянам не ездить в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией – Китай, Южную Корею, Италию и Иран, чтобы не заразиться коронавирусом.

Ведомство дало рекомендации для профилактики коронавирусной инфекции.

«Чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией населению рекомендуется соблюдать простые правила: чаще мыть руки с мылом; стараться не прикасаться немытыми руками к лицу; избегать контактов с людьми, у которых есть признаки простуды», – говорится в релизе.

На данный момент подтвержденные случаи заражения коронавирусом есть в Японии, Таиланде, США, Австралии, Сингапуре, Южной Корее, Малайзии, Вьетнаме, Франции, Непале, Камбодже, Германии, Шри-Ланке, ОАЭ, Финляндии, Индии, Филиппинах, Италии, Великобритании, России, Канаде, Испании, Швеции, Бельгии, КНДР, Ливане, Иране, Израиле, Кувейте, Бахрейне, Афганистане, Ираке, Омане, Хорватии, Австрии, Швейцарии, Румынии, Алжире, Бразилии, Греции, Норвегии, Грузии, Пакистане, Северной Македонии, Дании, Эстонии, Египете, Литве,Нигерии, Нидерландах, Новой Зеландии, Белоруссии, Азербайджане, Мексике.

Всемирная организация здравоохранения повысила риск коронавируса до «очень высокого».

На ваш взгляд Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса? Достаточные

Недостаточные

Избыточные



Россиян призвали максимально сократить поездки за рубеж.