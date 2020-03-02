Собянин сообщил о госпитализации 24 человек, контактировавших с заболевшим коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о принимаемых мерах по предотвращению распространения коронавируса после того, как у москвича, прилетевшего из Италии, обнаружили это заболевание.

Собянин сообщил, что заболевший находится в инфекционной больнице и получает необходимое лечение. Заболевание протекает в легкой форме, написал он в своем блоге.

«В течение суток с момента появления подозрения о заражении (29 февраля) был установлен полный круг контактов этого человека – родственники, друзья, знакомые и пассажиры, летевшие с ним одним рейсом. Госпитализированы шесть родственников и пять знакомых заболевшего. Из числа пассажиров рейса госпитализировано 13 человек, помещены в карантин 83 человека», – сообщил мэр.

Он также сообщил, что в аэропортах работают медицинские посты, всем прибывающим из Китая, Ирана и Южной Кореи выдаются постановления об изоляции, у них берут контакты, делают фотографию и берут анализ на коронавирусную инфекцию.

«Гражданам, прибывающим из Италии и других стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции, выдаются уведомления с рекомендацией соблюдения режима изоляции на дому», – сообщил он.

Собянин отметил, что у всех пассажиров международных рейсов измеряется температура тела, и если температура повышена, у него берут анализ и госпитализируют или оставляют под медицинским наблюдением на дому. Также выявляется полный круг людей, с которыми общался человек, у которого обнаружили повышенную температуру.

По его словам, продолжаются ежедневные обходы мест массового посещения и проживания граждан Китая, и тех, кто прилетел из Китая в Москву.

«При необходимости граждане, контактировавшие с потенциальными носителями инфекции, либо нарушившие режим изоляции, помещаются в санатории и дома отдыха для постоянного медицинского наблюдения», – сообщил мэр.

Также подготовлены дополнительные места для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус в городских стационарах.

«В детских садах и школах вводится ежедневное измерение температуры детей. Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен. Работодателям рекомендуем организовать регулярное измерение температуры у сотрудников», – сообщил Собянин.

По его словам, в силе остаются и ранее введенные профилактические меры. Также разработаны планы реагирования городских служб на различные сценарии развития событий.

Ранее стало известно, что у россиянина, вернувшегося из Италии, обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-2019. Накануне госпитализировали восьмерых граждан России, вернувшихся в Петербург из Италии, где произошла вспышка коронавируса. Минздрав рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Италию.