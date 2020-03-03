Названо число подтвержденных случаев коронавируса в России

В России насчитывается шесть подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019, сообщил Роспотребнадзор.

Два случая заражения были отмечены у граждан Китая. У них коронавирус нашли еще в феврале, они уже выздоровели и выписаны из больницы, сообщается на сайте ведомства.

Три случая зафиксированы у граждан России, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess, сейчас они находятся на карантине в Казани.

Последний случай зафиксирован накануне в Москве у россиянина, недавно вернувшегося из Италии.

«Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР, как выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в течение 14 дней после прибытия, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию», – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре напомнили, что во всех пунктах пропуска через государственную границу России проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов.

Ранее Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что у россиянина, вернувшегося из Италии, обнаружили коронавирус.

Число жертв коронавируса в Китае за сутки увеличилось на 31, достигнув 2 тыс. 943 человек, за это же время из больниц выписаны почти 2,8 тыс. человек, всего выздоровели более 47,2 тыс. человек, число подтвержденных случаев заражения в КНР превысило 80,1 тыс. человек.

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