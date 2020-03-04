Предвыборный штаб Трампа подал в суд на Washington Post

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа подал в окружной суд в Вашингтоне иск против издания Washington Post, сообщают СМИ.

В суд на Washington Post подали из-за «ложных и клеветнических» статей, в которых утверждалось, что штаб Трампа якобы связан с иностранным вмешательством в предвыборную кампанию в США.

Речь идет об иске на «миллионы долларов», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Как заявила советник штаба Трампа Дженна Эллис, в издании осознавали, что публикуют ложную информацию, но стремились ввести читателей в заблуждение и помешать кампании Трампа.

По словам Эллис, заявления о якобы имевшем место «сговоре» «были и остаются на 100% ложными и клеветническими».

Напомним, штаб Трампа также подал в суд на New York Times.

Истцам, согласно американскому законодательству, придется доказывать не только фактическую недостоверность статьи, но и прямой умысел опубликовать недостоверную информацию.

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