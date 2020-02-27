Штаб Трампа подал в суд на New York Times за обвинения в «сговоре с Россией»

Предвыборный штаб Дональда Трампа сообщил, что подал в Верховный суд штата Нью-Йорк иск против газеты New York Times.

Штаб обратился в суд из-за материала NYT, в котором «о сговоре с Россией» говорится «как о свершившемся факте». Газету хотят «привлечь к ответу за намеренную публикацию ложных заявлений», передает РИА «Новости».

Советник штаба Трампа Дженна Эллис назвала предположения о «сговоре» Трампа с Москвой «на 100% ложными и клеветническими».

В иске подчеркивается, что NYT, публикуя материал, «знала, что это ложь».

Истцам, согласно американскому законодательству, придется доказывать не только фактическую недостоверность статьи, но и прямой умысел NYT опубликовать недостоверную информацию.

Напомним, в США оба основных кандидата в президенты страны – Дональд Трамп и Берни Сандерс – обвиняются в связях с Москвой.

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