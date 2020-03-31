Модель решила через соцсети научить россиян печь хлеб

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31 марта, вторник  |  Последнее обновление — 10:50  |  vz.ru
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Пандемия изменит отношение итальянцев к туризму

Толпы туристов – это теперь славное прошлое ИталииФото: Patrizia Cortellessa/ZUMA/Global Look Press
«Как массовой отрасли итальянского туризма по факту больше нет», заявляют эксперты. Именно таким образом они оценивают последствия распространения коронавируса в Южной Европе. Вызванный им кризис не только обнажил важнейшие противоречия в экономике, но и, как ни парадоксально, показал преимущества отсталых регионов страны. Подробности...
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Россию обвинили в попытке развалить ЕС коронавирусом

Однокашник Навального, евродепутат Сергей Лагодинский стал соавтором русофобского заявленияФото: Grebensikov Dmitrij/YouTube
Россию опять винят в подрыве единства ЕС. По мнению группы депутатов Европарламента, Москва использует для этого разразившуюся в Европе пандемию коронавируса. С похожими заявлениями выступили и в США. Там считают, что Россия и Китай обвиняют Америку в распространении вируса по миру. Эксперты уверены: Вашингтон и Брюссель решили использовать вирус как новый повод обвинить Россию во всех мировых проблемах. Подробности...
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Коронавирус стал наказанием за суеверия

Происхождение панголинов по-прежнему остается загадкой для ученыхФото: Ivan Damanik/Zuma/ТАСС
Ученые утверждают, что источник болезнетворного коронавируса окончательно установлен − это панголины. Этих редких животных невозможно увидеть в зоопарках, но их хорошо знают браконьеры − на панголинах зарабатывают огромные деньги. Чем примечателен этот зверь, как смог заразить человека опасным вирусом и почему стал своего рода легендой для военно-воздушных сил США?  Подробности...
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Коронавирус уничтожает военное могущество США

Американские авианосцы перестают быть самым грозным оружием в миреФото: Paul L. Archer/Global Look Press
Пандемия коронавируса затронула не только гражданских, но и вооруженные силы, в том числе экипажи американских авианосцев. Иначе говоря, на наших глазах нейтрализуется один из главных военных аргументов США, и это, возможно, только начало. Как коронавирус повлияет на военные возможности Вашингтона?  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Сделать то, что мы делаем всегда – победить

Сергей Мардан, публицист
Общество содержит всю государственную систему именно для того, чтобы она выполнила свое предназначение вот в такие кризисные моменты, как сегодня. Подробности...

Коронавирус получил защиту от «агрессивных белых мужчин»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
В рамках предлагаемой обществу концепции «солидарной ответственности» вирус становится фактически «меньшинством», чьи права можно нарушить высказыванием и чье «единственно верное» описание является юридически защищенной категорией. Подробности...

Когда умер Лимонов, я попросил не говорить глупостей

Захар Прилепин, писатель
Само существование великой русской литературы есть залог бессмертия нации, и преждевременное прощание с ней – признак глупости и пораженчества. Что смерть Бондарева лишь заново высветила. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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          Как долго вы психологически готовы соблюдать режим самоизоляции?
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              Модель решила через соцсети научить россиян печь хлеб

                 31 марта 2020, 10:43
              Фото: instagram.com/oh_my_bread
              Текст: Наталья Ануфриева

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              Основательница онлайн-школы здорового хлеба Oh my Bread!, в прошлом психолог и модель Анна Кучкина решила через соцсеть Instagram научить россиян, находящихся на самоизоляции, печь свой хлеб. «Наша миссия – здоровый и полезный хлеб на каждом столе. Я верю, в то, что это наш маленький вклад в улучшение качества питания и жизни в целом всех нас», – заявила она газете ВЗГЛЯД.

              Кучкина – «профессиональный пекарь и основатель онлайн школы здорового хлеба Oh my Bread». По ее словам, миссия школы – обеспечить каждый стол здоровым и полезным хлебом.

              «Я верю, в то, что это наш маленький вклад в улучшение качества питания и жизни в целом всех нас. Ко мне приходят учиться в основном русскоговорящие (хотя не только) люди со всего мира. В основном те, кто задумываются над качеством покупного хлеба, а также те, кого увлекает сам процесс работы с тестом, и конечно запах готового хлеба, хруст корочки, волшебный мякиш... Уже за неделю с нуля люди выводят свою закваску и пекут свой первый хлеб. Один из курсов так и называется – «Первый хлеб», – рассказала она.

              По словам Кучкиной, отличие школы – «это упор на технологию, а не на рецепт»: «Мы не продаем рецепты, мы обучаем людей методам правильной ферментации, овладев которыми можно браться за любой рецепт или изобретать свои».

              «В связи со сложившейся ситуацией в мире, мы снизили все цены на наши онлайн-курсы на 25%. Это большая скидка, учитывая и так вполне бюджетные цены в нашей школе. Учеников в последнее время прибавилось, я этому очень рада, стараюсь уделить внимание всем. Также я провожу бесплатные эфиры и мастер-классы и отвечаю с удовольствием на все околохлебные вопросы. В поем профиле в Instagram много полезной информации: рецепты, советы, развеиваю мифы и помогаю людям решать хлебные задачки», – сказала она, добавив, что подобрать интересный курс и записаться можно на специальном сайте.

              Кучкина поделилась также, что отдает предпочтение «цельнозерновому хлебу, хлебу с семечками и конечно сделанному методом длительной ферментации закваской», так как «именно такой хлеб можно назвать здоровым».

              «Он обладает низким гликемическим индексом, глютен в результате длительной ферментации становится более усваиваемым, а полезные минералы биодоступными. Он дольше хранится и не плесневеет из-за работы молочно-кислых бактерий», – пояснила пекарь.

              Она добавила, что часто ученикам «ученикам нужна просто человеческая поддержка и уверенность эксперта»: «Тут включается мой внутренний психолог и не зря полученный диплом. Каждый раз, когда я проверяю домашнюю работу и вижу новый хлеб своих учеников, у меня в душе становится очень тепло и загорается лампочка «да, Аня ты нашла наконец свой путь: теперь ты теперь хлебный психолог)».

              Анна Кучкина, 15 лет назад я окончила факультет психологии МГУ по специальности клинический психолог, однако ее жизнь «сложилась совершенно непредсказуемым и удивительным образом».

              «По специальности я проработала совсем недолго.  Вместо карьеры врачевателя душ, я провела более десяти лет на подиумах и съемочных площадках мировой индустрии моды. Работа модели сформировала привычку правильно питаться и следить за фигурой; осознание и понимание того, что мы – это то, что мы едим. После того как я обзавелась семьей, я наконец нашла свое настоящее призвание. Им оказался хлеб на закваске», – рассказала она.

              Пекарь отметила, что для нее приготовление хлеба всегда было «особенным ремеслом»: «Что-то в этом есть первобытное, завораживающее и магическое одновременно. Мне казалось, что я не смогу, что нужны какие-то специальные печки, покупные закваски и прочее... Но одновременно с этим меня совершенно не устраивало качество покупного хлеба: он был какой-то безвкусный, быстро сох или плесневел и даже если был из дорогой пекарни. Первому ребенку вообще старалась хлеб не давать из-за сомнений в качестве».

              «И вот когда я увидела в соцсетях фото хлеба на закваске, которую девушка вывела дома, и на которой спекла ней хлеб в обычной домашние духовке, я не могла поверить своим глазам. Как может получиться из муки соли и воды такое чудо? И я решилась попробовать и испекла свою первую буханку. Она была далека от идеала, но она так волшебно пахла, и так хрустела, что мы тут же умяли ее за обе щеки. Дальше были годы экспериментов, учебы и практики», – рассказала Кучкина.

              Напомним, власти 27 регионов России объявили режим самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса. За последние сутки в стране зарегистрировано 302 новых случая коронавируса, число заболевших достигло 1 тыс. 836 человек.

              Глава движения студенческих отрядов Максим Киселев рассказал в комментарии газете ВЗГЛЯД о массе возможностей для саморазвития дома. Также Минздрав дал советы по физической нагрузке в самоизоляции.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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