Минздрав дал советы по физической нагрузке в самоизоляции

Замминистра здравоохранения Олег Салагай дал рекомендации по тому, как провести время в самоизоляции с пользой.

«Сейчас в связи с эпидемией коронавируса рекомендовано оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции, что абсолютно правильно. Но в то же время важно постараться провести это время не просто лежа на диване, а по возможности с пользой», – написал Салагай в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует 150 минут умеренной физической нагрузки в неделю, и эти рекомендации, несмотря на кажущуюся большую цифру, могут быть выполнены даже в домашних условиях, без специального оборудования.

«Есть несколько простых советов, основанных на рекомендациях Европейского регионального бюро ВОЗ, для тех, кто находится на самоизоляции, чтобы не только оставаться здоровым, но даже повысить уровень своей физической активности», – написал замминистра.



1. Делайте активные перерывы в течение дня. Во время таких перерывов можно сделать комплекс простых упражнений: растяжку, «планку» или что-то подобное. Подойдут также танцы, игры с детьми и активные домашние дела.

2. Посмотрите онлайн-курсы по физической активности. Такие упражнения легко находятся в Youtube, и, как правило, их выбор достаточно велик, чтобы найти подходящие для себя с учетом возраста и уровня физической подготовки.

3. Ходите! Да, именно ходите, несмотря на то, что речь идет о доме. Даже незначительное передвижение идет в зачет по физической активности. Например, можно ходить по квартире, пока вы разговариваете по телефону.

4. Больше стойте, а не сидите. В идеале, нужно прерывать сидение каждые 30 минут для того, чтобы немного постоять. Всегда можно постараться заменить сидячие активности какими-то более удачными, во время которых можно постоять. Это может быть даже чтение или игры.

5. Учитесь расслабляться и концентрироваться. Глубокое дыхание и подобные простые техники расслабления позволяют оставаться спокойным и сконцентрированным для того, чтобы сделать что-то полезное и интеллектуальное за время нахождения дома.

6. Соблюдайте простые рекомендации по здоровому питанию. Ешьте больше овощей и фруктов, не забывайте пить больше воды, воздержавшись от сладких напитков, сократите количество потребляемой соли, сахара и жиров.

«Соблюдайте эти несложные правила и будьте здоровы!», – написал Салагай.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Всемирная организация здравоохранения сообщила в понедельник, что в мире число жертв коронавируса достигло 29 тыс. 957 человек. За сутки выявлено более 63 тыс. новых случаев заражения, 3 тыс. 464 человека умерли. Общее число заразившихся – 634 тыс. 835 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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