Глава студотрядов рассказал о массе возможностей для саморазвития дома

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27 марта, пятница  |  Последнее обновление — 14:47  |  vz.ru
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Вирус заставляет товары и услуги дешеветь

Поездка в такси стала доступнейФото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Коронавирус скорректировал жизнь и быт многих россиян. Однако вся эта ситуация с самоизоляцией и дезинфекцией не только подняла цены на гречку и сделала самым дефицитным товаром марлевую повязку. В других случаях пандемия привела к падению цен на услуги и открытию новых возможностей в онлайне. На что снизились цены? Подробности...
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Коронавирус поставил вопрос о благополучии и солидарности россиян

Президент лично убедился в опасности, которую представляет распространение коронавирусаФото: kremlin.ru
Перед угрозой коронавируса всем россиянам следует ответственно отнестись к рекомендациям по защите себя и своих близких. А эффективно ответить на новый вызов России поможет взаимовыручка граждан и солидарность общества. Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны озвучил меры для более справедливого распределения налоговой нагрузки и поддержки тех, кто может пострадать в сложившейся ситуации. Подробности...
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Солидарность и ответственность общества победят коронавирус

Россияне уже принимают меры для защиты от вируса, но при этом не склонны впадать в паникуФото: Zuma/ТАСС
Российская система здравоохранения оказалась готовой к распространению коронавируса. Граждане в большинстве своем отнеслись к происходящему спокойно и ответственно, и склонны доверять врачам. Общественная солидарность позволила власти принять адекватные разумные меры защиты от распространения вируса, которые несут минимальные риски для экономики. К таким выводам пришли эксперты, анализируя состояние общественного мнения, международный опыт и введенные в России меры. Подробности...
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Коронавирус похоронил Шенгенскую зону

Шенгенские штампы в визах скоро могут уйти в прошлоеФото: Алексей Куденко/РИА Новости
Макрон бьет тревогу: пандемия коронавируса поставила на грань выживания европейский проект, в частности грозит крахом Шенгенской зоны. Но сама Франция первой объявила о закрытии границ ЕС, а Шенген, как отмечают эксперты, и так скорее мертв, чем жив. Возродится ли общеевропейская открытость после завершения «коронакризиса», или вместо «общего дома» и Шенгена возникнут иные форматы? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Грета Тунберг, ты довольна?

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Когда человек говорит: «Я далек от теории заговора», это значит, что он сейчас будет лепить конкретную теорию заговора. Ну так вот, я далек от теории заговора. Но схемы настолько очевидно схожи, что ощущается одна рука. Подробности...
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Вирус – это не живая материя, а идея

Герман Садулаев, писатель, публицист
Следует философски заключить, что вирус – не «кто», даже в самом широком смысле, а «что», то есть не существо, а вещество, вещь, явление, событие или идея. Вирус не просто не-жизнь, он противоположен, противопоставлен жизни. Подробности...
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Из-за вируса миру сейчас не до Украины

Глеб Простаков, журналист
Все будет как обычно: украинские власти распластаются перед МВФ и другими кредиторами последней инстанции с воплем о том, что «мы сделали все, что смогли», и ссылкой на все драконовские решения, какие были приняты ею накануне. Подробности...
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      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
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      Путин посетил больницу в Коммунарке

      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
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      Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400
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              Глава студотрядов рассказал о массе возможностей для саморазвития дома

              27 марта 2020, 14:41

              Текст: Иван Абакумов

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              Можно почитать книги, повысить навыки скорочтения, работать над личной эффективностью, перечитать классику мировой литературы. Без суеты заняться саморазвитием, сказал газете ВЗГЛЯД глава движения студенческих отрядов Максим Киселев, комментируя рекомендуемые меры по самоизоляции на время предстоящей выходной недели.

              «Если вы руководитель, в условиях распространения коронавируса надо сделать все для цифровизации вашего бизнеса, вашей организации, – сказал руководитель центрального штаба молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Михаил Киселев. – Мы, например, занимаемся подготовкой вожатых. Сейчас мы разработали онлайн-курсы, обучаем людей удаленно. Плюс в том, что эти курсы можно будет использовать как дополнение к нашей работе и после окончания карантина, связанного с коронавирусом».

              Если вы находитесь дома, то, конечно, первое, что хотелось бы посоветовать – делать зарядку, продолжил собеседник. Сейчас много мобильных приложений, телепрограмм, Youtube-каналов и курсов Smart-TV, посвященных воркауту, работе с телом и так далее. При этом достаточно подручных материалов – стульев, тумбочек, всего того, что есть под рукой дома.

              «С точки зрения саморазвития, можно воспользоваться шансом и почитать книги – повысить навыки по скорочтению, работать над личной эффективностью, перечитать классику мировой литературы. Есть библиотеки электронных книг, есть онлайн-издательства деловой литературы и так далее. В семье можно играть в настольные игры. Модная сейчас история – сторителлинг, рассказывание увлекательных историй. Можно вместе смотреть хорошие фильмы, наконец, просто пообщаться друг с другом. В этом плане я смотрю на карантин достаточно позитивно», – отметил Киселев.

              При этом он добавил, что в условиях самоизоляции не стоит забывать и о старшем поколении. В первую очередь, надо соблюдать все меры предосторожности при общении, если родители или родственники старшего возраста живут отдельно. Навещать пореже, сейчас работают все сервисы по доставке продуктов, курьеры оставляют все под дверью, человек выходит и забирает.

              На ваш взгляд

               
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              «Молодые люди обладают более устойчивым иммунитетом и могут быть в большей степени переносчиками, чем сами болеть. Не хотелось бы принести коронавирус своим родственникам. А когда необходим контакт – используйте маску, перчатки, дезинфицирующие средства», – посоветовал Киселев.

              Также пребывание дома могут скрасить различные челленджи, отметил собеседник. Например, можно соревноваться с друзьями он-лайн при помощи различных финтес-историй, похудения, приготовления пищи, всего чего угодно.

              «Мы, например, разрабатываем смену детского лагеря он-лайн. В течение 21 дня дети смогут проходить всю смену вместе с нами. Подъем, зарядка, кулинарные мастер-классы, все как положено. Так что можно очень много чего делать пока вынужденно находишься дома, и спокойно без суеты заниматься саморазвитием», – заключил Киселев.

              В пятницу премьер-министр Михаил Мишустин обратился к гражданам с просьбой отнестись с пониманием к ограничительным мерам из-за коронавируса.  Он попросил россиян серьезно и ответственно воспринять призывы к самоизоляции, несмотря на то, что «эти решения, безусловно, жесткие». «Важно понимать: как правило, новый вирус привозят из поездок или заражаются им в людных местах. Чтобы таких случаев не становилось больше, нужны жесткие, можно сказать, заградительные меры», – добавил премьер.

              Ранее Мишустин призвал распространить на всю страну московские меры по Covid-19. Речь, в частности, идет о жестких ограничениях на работу кафе, ресторанов, магазинов, развлекательных учреждений. По мнению главы правительства, аналогичные меры следует применять во всех регионах в период с 28 марта по 3 апреля.

               Тем временем число заболевших коронавирусом в России превысило 1 тыс. человек.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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