Появилось видео испытаний новейшего украинского БТР «Отаман 6х6»

Консалтинговое агентство Defense Express опубликовало ролик ходовых испытаний бронетранспортера (БТР) «Отаман 6x6», разработанного частной украинской компанией «Практика».

Видео выложено на сайте YouTube.

На сайте Defense Express указывается, что особенностью боевой машины стало расположение двигательной установки в передней части, тогда как бойцы находятся в ее задней части.

Указывается, что «Отаман 6x6» получил полноценную противоминную защиту, созданную по стандарту НАТО STANAG 4569, а при изготовлении бронемашины предусмотрено использование стали производства стран-членов НАТО и Евросоюза (ЕС).

Также БТР получил боевой модуль БМ-3М «Штурм», включающий, в частности, 30-миллиметровую автоматическую пушку скорострельностью 330 выстрелов в минуту, пулемет и автоматический гранатомет. Экипаж состоит из трех-четырех человек (командира, механика-водителя и одного-двух операторов вооружения).

«Отаман 6x6» является одним из основных претендентов для оснащения Морской пехоты Украины. Конструкция «Отаман 6x6» основана на советском БТР-60.

Ранее сообщалось, что минобороны Украины остановило поставки БТР-4 в ВСУ из-за дефекта корпусов.

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