Российская вакцина от коронавируса прошла первую фазу испытаний

Вакцина от коронавируса, разработкой которой занимаются специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), прошла первую фазу, ожидается, что через 11 месяцев она будет получена, сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова.

«Следующая вещь, о которой хотелось бы сказать, – это разработка вакцины. Разработка вакцины прошла первую фазу. Это рекомбинантная вакцина, не из живого вируса, а из белков, которые имеют эпитопы так называемые, или центры связывания с вирусом», – передает ее слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что в России создали три прототипа вакцины от коронавируса нового типа, результаты ожидаются через 11 месяцев.

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