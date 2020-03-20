В России созданы три прототипа вакцины от коронавируса

В России создали три прототипа вакцины от коронавируса нового типа, результаты ожидаются через 11 месяцев, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве.

«Сегодня в ФМБА России созданы три прототипа вакцины, представляющих собой рекомбинантные белки на основе эпитопов поверхностного S-белка SARS-CoV-2, запущены исследования иммуногенности на мышах», – приводит РИА «Новости» сообщение агентства.

Отмечается, что результаты пилотных исследований ожидаются в июне 2020 года, второй этап планируется завершить к началу третьего квартала 2020 года.

«Доклинические исследования займут до 6 месяцев, первая фаза клинических исследований займет до 5 месяцев. Вторая и третья фазы клинических исследований занимают до 15 месяцев, однако в случае применения протокола ВОЗ, возможно исключить клинические исследования II-III фаз. Таким образом, через 11 месяцев мы сможем получить уже готовую вакцину», – сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Ранее сообщалось, что российскую вакцину от коронавируса решили испытать на хорьках и приматах.

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