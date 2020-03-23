Помпео прибыл в Кабул с необъявленным визитом

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Афганистан с необъявленным визитом.

Сообщается, что Помпео намерен встретиться с переизбранным на второй срок президентом страны Ашрафом Гани и бывшим главой исполнительной власти Абдуллой Абдуллой, который не признает итоги выборов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

В конце февраля спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад от имени Вашингтона заключил мир с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России). США также пообещали снять санкции с членов этого движения и вывести войска из Афганистана. Трамп объяснил, зачем Белый дом пошел на этот шаг.

В этот же день президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что возвращение американских военнослужащих из Афганистана начнется незамедлительно.