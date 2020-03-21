Сотрудник аппарата вице-президента США заразился коронавирусом

Сотрудник аппарата вице-президента США Майкла Пенса заразился новым коронавирусом, однако ни сам Пенс, ни президент Дональд Трамп не имели близких контактов с этим человеком, говорится в заявлении пресс-секретаря вице-президента Кэти Миллер.

«Нас уведомили, что подтвердилось заражение коронавирусом сотрудника аппарата вице-президента [США]. Ни президент Трамп, ни вице-президент Пенс не имели тесных контактов с этим человеком», – приводит текст заявления ТАСС.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

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По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных властей США и штатов, число случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах к вечеру пятницы увеличилось до 18 тыс. 563, умерли по меньшей мере 227 человек, 121 выздоровел.

Напомним, в прошлую пятницу президент США Дональд Трамп ввел в стране общенациональный режим ЧС в связи с пандемией коронавируса.

Накануне жителям Калифорнии запретили выходить из дома без необходимости, а мэр Нью-Йорка предупредил о скором истощении средств защиты от коронавируса. При этом Госдеп рекомендовал американцам не покидать США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о влиянии пандемии коронавируса на американскую экономику.

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