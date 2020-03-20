Мэр Нью-Йорка предупредил о скором истощении средств защиты от коронавируса

Больницы Нью-Йорка в течение двух или трех недель полностью исчерпают запасы наиболее важных средств для защиты от заражения новым коронавирусом и для оказания помощи инфицированным, заявил мэр крупнейшего мегаполиса США Билл де Блазио.

«В Нью-Йорке через две или три недели кончатся средства, которые нам больше всего нужны в больницах. Эти средства могут быть доставлены в срок только путем полной мобилизации Вооруженных сил США», – цитирует мэра мегаполиса ТАСС.

«Через две или три недели нам нужно получить очень значительное пополнение», – сказал де Блазио, подчеркнув, что в против случае жители мегаполиса «окажутся в гораздо большей опасности».

Так, по его данным, к началу апреля больницы города нуждаются более чем в 50 млн защитных масок, 25 млн комплектов спецодежды для медиков, а также 15 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких. По словам де Блазио, в Нью-Йорке по-прежнему не хватает средств для проведения тестов на заражение коронавирусом.

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По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, число случаев заражения коронавирусом в США превышает 13,6 тыс., умерли по меньшей мере 200 человек. В штате Нью-Йорк, на территории которого находится одноименный мегаполис, зафиксированы более 5,3 тыс. случаев заражения и 34 летальных исхода.

Напомним, в прошлую пятницу президент США Дональд Трамп ввел в стране общенациональный режим ЧС в связи с пандемией коронавируса. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом спрогнозировал заражение коронавирусом 25 млн американцев.

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