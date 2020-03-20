В Калифорнии спрогнозировали заражение коронавирусом 25 млн американцев

Власти Калифорнии прогнозируют, что в течение восьми недель на территории штата новым коронавирусом заразятся около 25,5 млн человек, говорится в письме губернатора Гэвина Ньюсома.

«Мы прогнозируем, что примерно 56% нашего населения – 25,5 млн человек – будут заражены вирусом в течение восьми недель», – приводит выдержку из письма Ньюсома ТАСС.

Губернатор Калифорнии сообщил, что в некоторых частях штата «число зараженных каждые четыре дня увеличивается в два раза».

В связи с этим Ньюсом попросил американского лидера незамедлительно направить в порт Лос-Анджелеса госпитальное судно ВМС США. Губернатор рассчитывает, что оно будет находиться там до 1 сентября. По словам Ньюсома, это «помогло бы снизить нагрузку на систему здравоохранения» штата.

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По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, число случаев заражения коронавирусом в США превышает 13,1 тыс., умерли по меньшей мере 176 человек. В Калифорнии зафиксированы более 950 случаев заражения и 18 летальных исходов.

Напомним, в прошлую пятницу президент США Дональд Трамп ввел в стране общенациональный режим ЧС в связи с пандемией коронавируса.

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