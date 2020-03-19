Путин объяснил, почему не согласен называться «царем»

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19 марта, четверг  |  Последнее обновление — 10:29  |  vz.ru
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Рубль пережил двойной удар

Нефть и вирус нанесли сильный удар по российской валютеФото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Утреннее снижение курса к 79 рублям за доллар удалось нивелировать благодаря поддержке Центробанка РФ. Однако к концу торгов доллар вновь подрос. Таков итог двойного удара – вирусного и нефтяного. Но в 100 рублей за доллар эксперты не верят: этот вариант Банк России намерен не допустить. История показывает – когда турбулентность и паника на рынках закончатся, рубль укрепится. Подробности...
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Вирус из Китая меняет подход к выборам

На выборах во Франции на столах участковых комиссий стоял водно-спиртовой раствор для рукФото: REUTERS/Eric Gaillard
Во Франции в минувшие выходные в условиях распространения коронавируса прошли местные выборы. Избирателям выдавали антисептический гель, были созданы «зоны вежливости». А в США на праймериз в некоторых штатах голосование провели на улице. Отечественные политологи считают, что этот иностранный опыт может быть использован в России, а ситуация ставит вопрос о необходимости дистанционных методов голосования.  Подробности...
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Коронавирус выработает в россиянах гражданское общество

Изоляция, как ни парадоксально, поможет формированию общественных отношений в РоссииФото: Петр Ковалев/ТАСС
Коронавирус, влекущий за собой самоограничения и самоизоляцию, поможет формировать в России то самое гражданское общество, о котором так много говорится. Не оппозиция, не кидание бутылок в ОМОН, не протестные шествия, не отвоевывание политзэков, а сидение на диване один на один со своей совестью станет точкой личностного роста для тех, у кого есть потребность в этом росте.  Подробности...
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Пандемия заставит Европу отказаться от русофобии

Россия давно уже призывает ЕС прекратить санкционную войнуФото: CTK Photo/Roman Vondrous/Global Look Press
Самоизоляция стран друг от друга набирает обороты – глобальный мир запирается по национальным квартирам. Борьба с пандемией коронавируса взвинчивает панику и рождает новые страхи. Но одновременно она может служить прекрасным поводом для переоценки других, привычных страхов и фобий. Например, русофобии – может быть пандемия ослабит ее влияние на Западе? Или наоборот – еще больше усилит? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Лимонов был классическим панком

Владимир Можегов, публицист
НБП осталась, возможно, лучшим художественным произведением Эдуарда Лимонова – писателя, не только сделавшего себя героем своих произведений, но и сами свои произведения претворившего в революционную реальность. Подробности...
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Коронавирус лишает Зеленского власти

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Власти Украины закрыли страну на карантин. Тем самым еще раз признали независимость ЛНР и ДНР, потерю Крыма и контроль их государства местными националистами. Если президент Зеленский не изменит ситуацию, то он рискует не досидеть до конца срока. Подробности...
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Нам повезло. Мы жили в одно время с гением

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Эдуард Вениаминович жил красиво и помер красиво. В смысле, в подходящее время – когда рушится и глобализм, и капитализм, и общество потребления – все, что он ненавидел и с чем боролся. Подробности...
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    Мы потеряли последнего великого писателя

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      Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
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      Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

      В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
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          Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса?
          • Сообщу властям

          • Поговорю с ним лично

          • Буду держаться от него подальше

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              Путин объяснил, почему не согласен называться «царем»

                 19 марта 2020, 10:01
              Фото: ТАСС
              Текст: Наталья Ануфриева

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              Президент Владимир Путин не согласен с теми, кто называет его царем, так как царь – тот, кто отдает приказы, а президент работает каждый день.

              Глава государства пояснил в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину», что такое утверждение «не соответствует действительности», так как он работает каждый день, а не царствует.

              По мнению российского лидера, «царь – это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: «Вот прикажу, и там кое-что сделают», а сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало».

              Путин признался, что ему «даже в голову не приходило», что его пребывание у власти может затянуться на такое время.

              «Я вообще не думал, что я здесь окажусь. Мне в голову не приходило и прийти не могло никак», – сказал он.

              Что касается возможности в какой-то момент «сойти с дистанции», то здесь, по словам президента, у него есть чувство ответственности за то, «что происходит, как происходит, что будет происходить».

              Путин добавил, что в 2008 году не знал о том, что через четыре года вновь вернется в президентское кресло, но не исключал такую возможность. Говоря о шутке юмориста Максима Галкина, заметившего, что Путин – это не фамилия, а должность, глава государства сказал: «Человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно. И его шутки востребованы».

              Владимир Путин также заявил, что считает мнение обычных россиян и их настроения самым достоверным источником информации: «Когда вот я общаюсь с людьми, прямой контакт когда есть, даже если непродолжительный, мне кажется, что я чувствую настроение людей (...) У меня это ощущение не притупилось, не забылось, и для меня это очень важно на самом деле. И я верю: люди очень искренние, понимающие и откровенные».

              Он пояснил, что «рядовой гражданин что говорит, то и думает» и «что думает, то и говорит».

              «И ему нечего там оглядываться на то, что начальство скажет. И критические вещи говорят, и говорят от души то, что нравится или что не нравится», – отметил президент.

              «Я это очень ценю», – подчеркнул глава государства, добавив, что важно выслушать проблему каждого человека, потому что «из проблемы конкретного человека прорисовывается проблема миллионов».

              Отвечая на вопрос о том, какими еще источниками информации пользуется российский лидер в своей работе, Путин назвал социологические данные, информацию спецслужб и сообщения СМИ.

              Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин выступает категорически против формирования его «культа личности».


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