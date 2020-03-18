МИД обвинил Помпео во лжи

В Москве считают откровенной ложью заявления госсекретаря Майка Помпео о том, что Россия якобы виновна в гибели десятков турецких военных в Сирии, заявил источник в российском МИД.

«Даже во время глобальной инфекционной эпидемии американские официальные лица продолжают широкомасштабную антироссийскую пропаганду, тиражируя откровенно лживую информацию. Очередным возмутительным заявлением отметился, выступая 17 марта на пресс-брифинге, госсекретарь Майкл Помпео», – передает слова источника ТАСС.

Он отметил, что ради того, чтобы «вбить клин в российско-турецкое взаимодействие по урегулированию ситуации в Сирии», США «скатываются до откровенной лжи», передает РИА «Новости».

«Наверное, не случайно. Ведь именно США активно разжигали конфликт в этой стране и активно поддерживали любые группировки, которые вели вооруженную борьбу против ее законного правительства. Американцы даже долго противились объявлению ИГИЛ* (запрещена в России) террористической организацией, рассчитывая использовать джихадистов в своих целях, и до сих пор стараются помешать установлению мира на многострадальной сирийской земле», – напомнил источник.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия виновна в «убийстве десятков турецких военных» в Сирии.

Добавим, что по договоренности президентов России и Турции 6 марта в Идлибской зоне деэскалации начал действовать режим прекращения огня, позже начал работу совместный координационный центр по взаимодействию России и Турции и началось совместное патрулирование военных двух стран на трассе в Идлибе.