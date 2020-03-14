Совместный координационный центр России и Турции начал работу в Сирии

В Сирии начал работу совместный координационный центр по взаимодействию с турецкой стороной для контроля за соблюдением режима прекращения огня и проведения совместного патрулирования, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

«Начал работу совместный координационный центр по взаимодействию с турецкой стороной для обеспечения режима прекращения огня и проведения совместного патрулирования», – приводит слова контр-адмирала ТАСС.

По словам Журавлева, «в рамках подготовки к совместному российско-турецкому патрулированию трассы М-4 проведена инженерная разведка маршрута патрулирования в районе Саракиба.

Напомним, 6 марта в полночь по местному времени (01.00 мск) в Идлибской зоне деэскалации в Сирии начал действовать режим прекращения огня, о котором договорились в Москве президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.

Позднее в МИД России подтвердили, что режим прекращения огня в Идлибе в целом соблюдается.

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