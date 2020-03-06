Режим прекращения огня вступил в силу в Идлибе

В идлибской зоне деэскалации в Сирии начал действовать режим прекращения огня, сообщают информационные агентства.

Договоренности о прекращении боевых действий формально вступили в силу в полночь по местному времени (1.00 мск), передают РИА «Новости» и ТАСС.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным они договорились о введении режима прекращения огня в Идлибе.

В конце февраля произошло обострение ситуации в Идлибе, которое привело к обмену ударами между Турцией и Сирией.

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