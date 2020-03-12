Сильное землетрясение произошло на Камчатке

Ощущаемое землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Камчатке, спасатели обследуют здания Петропавловска-Камчатского.

«Магнитуда Ml 5,4, 69 километров от Петропавловска-Камчатского. Данные будут уточняться», – передает РИА «Новости» сообщение камчатского филиала ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

Отмечается, что землетрясение произошло в 17.20 местного времени (08.20 мск).

По данным регионального главка МЧС, эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинского залива на глубине 44 километра.

«Сейсмособытие не цунамигенное. В отдельных районах Петропавловска-Камчатского ощущались подземные толчки силой до 3 баллов. Оперативными группами производится осмотр социально-значимых объектов и зданий краевого центра. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Звонки в ЕДДС краевого центра, а также других районов Камчатского края от граждан не поступали», – рассказали спасатели.

В начале марта вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту около 6 км над уровнем моря.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД