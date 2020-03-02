Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил гигантский столб пепла

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту около 6 км над уровнем моря, прогнозируется выпадение пепла над поселком Козыревск, где проживают 1 тыс. человек, сообщили в региональном МЧС.

«На вулкане Ключевском 2 марта ученые зафиксировали парогазовый выброс с небольшим содержанием пепла. Его высота составила около шести километров. <...> На его пути находится поселок Козыревск, поэтому не исключается возможность выпадения там незначительного количества пепла», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Для Ключевского установлен один из наиболее высоких – оранжевый – цветовой код опасности для авиации. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят.

Вулкан Ключевской – самый высокий действующий в Евразии, его высота – 4750 метров. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, в 47 км расположены поселки Ключи и Козыревск.

В июне российские ученые сообщали, что нужно следить за активностью вулкана Большая Удина на Камчатке из-за угрозы мощного извержения.