Bloomberg узнал о новом правиле Мишустина для министров

Михаил Мишустин, заняв пост премьер-министра России, ввел новое правило для кабинета министров, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Мишустин перенес время проведения совещаний на 09.00. Теперь все встречи проводятся «практически на рассвете по московским меркам», передает РИА «Новости» сообщение Bloomberg.

При этом со своими непосредственными подчиненными Мишустин встречается в том числе по субботам и воскресеньям, говорится в публикации.

В статье отмечается, что на посту главы Федеральной налоговой службы Мишустин показал очень хорошие результаты. К его заслугам Bloomberg относит оптимизацию налогового режима, установку кассовых аппаратов, подключенных к интернету, в магазинах и ресторанах, а также печать QR-кода на чеках.

Напомним, 15 января президент Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева, а днем позднее назначил новым премьер-министром Михаила Мишустина. 21 января был объявлен состав нового правительства под председательством Мишустина.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новом кабмине Мишустина.

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