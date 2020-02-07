СМИ: При крушении вертолета погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета Bell 407 в Татарстане, еще два человека, находившиеся с ним на борту, выжили.

Смерть Хайруллина в результате жесткой посадки вертолета подтвердил источник РИА «Новости» в экстренных службах.

МЧС России сообщило о гибели одного человека при крушении вертолета в Татарстане, уточнив, что двух выживших доставляют в больницу, передает РИА «Новости».

Пока официально имя погибшего не называется.

Информацию о гибели Хайруллина подтверждают также источники «Интерфакса» и ТАСС.

По данным агентств, Хайруллин в результате катастрофы получил не совместимые с жизнью травмы. «По предварительной информации, Хайруллин погиб, два других человека, находившихся на борту вертолета, сейчас доставляются в больницу в крайне тяжелом состоянии», – уточнил собеседник.

Между тем бывшая помощница Хайруллина сообщила, что у депутата есть собственный вертолет. Она также рассказала, что он часто сам садился за штурвал, передает «Рен ТВ».

Ранее вертолет Bell 407 пропал с радаров после того, как вылетел в населенный пункт Матюшино. Позже на его поиски были направлены спасатели, которые обнаружили место катастрофы.

После крушения приволжская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. На борту находились пилот и два пассажира.

Айрат Хайруллин родился в 1970 году в Казани. В 1991 году получил высшее образование по специальности «экономист-организатор сельскохозяйственного производства» в Казанском сельскохозяйственном институте имени Горького.

Еще в студенческие годы начал заниматься предпринимательской деятельностью. В 1995 году избрался депутатом Казанского городского Совета народных депутатов Татарстана, позже стал депутатом Госсовета республики.

В 2003 году был избран депутатом Государственной Думы.