Пассажирский вертолет потерпел крушение под Казанью

Вертолет с тремя пассажирами на борту потерпел крушение под Казанью, сообщили в прокуратуре региона.

В прокуратуре уточнили, что один человек выжил, судьба еще двоих пассажиров неизвестна, передает ТАСС.

Вертолет вылетел с завода «Красный восток» в Казани в населенный пункт Матюшино, однако позже пропал с радаров, пролетев 28 км. На его поиски был направлен вертолет спасателей, сообщает «Рен ТВ».

Позже выяснилось, что вертолет совершил жесткую посадку на обледеневший водоем.

Ранее на этой неделе жесткую посадку совершил самолет в стамбульском аэропорту. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, загорелся и разрушился на три части. Три человека погибли, 179 получили ранения.