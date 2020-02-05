Пассажирский самолет в Стамбуле выкатился за пределы полосы и загорелся

В аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле самолет выкатился за пределы полосы, в результате аварии пострадали 52 пассажира, никто не погиб.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

Телеканал NTV уточнил, что направлявшийся из Измира в Стамбул пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. По этим данным, все пассажиры борта были эвакуированы.

Отмечается, что самолет после возгорания развалился на три части.

Минтранс Турции сообщил, что на самолете находилось 117 пассажиров, никто из них не погиб.

Позже стало известно, что число пострадавших при жесткой посадке самолета в Стамбуле выросло до 52, об этом сообщили городские власти, передает РИА «Новости».

Видеозапись с места происшествия опубликовали в соцсетях.