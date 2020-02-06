Число жертв жесткой посадки авиалайнера в Стамбуле достигло трех человек

В результате жесткой посадки самолета в Стамбуле погибли по меньшей мере три человека, еще 179 получили ранения, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

«К сожалению, трое наших граждан погибли. Еще 179 человек госпитализированы, трое из них находятся в реанимации», – цитирует главу Минздрава ТАСС.

По последним данным, всего на борту находились 183 человека, включая шесть членов экипажа, сообщил турецкий телеканал NTV.

Напомним, в среду при жесткой посадке в стамбульском аэропорту один из авиалайнеров выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего загорелся и разрушился на три части. Ранее сообщалось об одном погибшем и 157 пострадавших.

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