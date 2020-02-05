При жесткой посадки авиалайнера в Стамбуле погиб человек

По меньшей мере один человек погиб в результате жесткой посадки самолета турецкой авиакомпании Pegasus Airlines в Стамбуле, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

По данным министра, «в результате инцидента в аэропорту им. Сабихи Гекчен погиб один человек, пострадали 157 человек», передает ТАСС.

Глава Минздрава уточнил, что погибший – гражданин Турции, сообщил телеканал NTV.

Напомним, в среду при жесткой посадке в стамбульском аэропорту один из авиалайнеров выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего загорелся и разрушился на три части. Ранее сообщалось о 139 пострадавших при аварии.

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