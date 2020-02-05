Число пострадавших при жесткой посадке лайнера в Стамбуле возросло до 139

В результате жесткой посадки самолета турецкой авиакомпании Pegasus Airlines в стамбульском аэропорту пострадали по меньшей мере 139 человек, сообщил губернатор Стамбула Али Йерликая.

«Согласно данным управления здравоохранения провинции Стамбул, в результате инцидента в аэропорту имени Сабихи Гекчен госпитализированы 139 человек», – цитирует губернатора ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.

В аппарате губернатора уточнили, что на борту находились 175 пассажиров, в том числе два грудных ребенка, а также шесть членов экипажа.

По данным генконсульства РФ в Стамбуле, граждан России, по предварительным данным, в самолете не было.

Ранее при жесткой посадке в стамбульском аэропорту один из авиалайнеров выкатился за пределы полосы. Сообщалось, что пассажиров эвакуировали из горящего самолета, который затем развалился на части.

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