Губернатор успокоил жителей села рядом с зоной размещения эвакуированных из Уханя

Жители поселка Винзили в Тюменской области, возле которого находится санаторий с размещенными на карантин эвакуированных из Китая россиянами, могут быть спокойны за свою безопасность, заявил губернатор региона Александр Моор.

«На жителях поселка Винзили никак не отразится размещения эвакуированных в санатории. Мы сделали все, чтобы заболевание не распространялось», – заверил губернатор в ходе «прямой линии», передает «Интерфакс».

Глава региона подчеркнул, что медики, как и люди на карантине, не имеют возможности покинуть здание.

В среду два самолета ВКС доставили в Тюменскую область 144 россиянина из охваченного коронавирусом китайского города Ухань.

Напомним, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 28 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 563 случаев, 1153 человека выздоровели.