Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 28 тыс. человек

Число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 28 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 563 случаев, 1153 человека выздоровели, сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По последним данным властей КНР, на карантине находятся свыше 186,3 тыс. человек, передает ТАСС.

Наибольшее число случаев заражения – 19,6 тыс. – зафиксировано в провинции Хубэй, где от пневмонии нового типа умерли 549 человек, выписаны 633 пациента. В провинциях Чжэцзян и Гуандун (по 895 случаев заражения) смертей от вируса не зафиксировано, при этом соответственно 46 и 78 человек выздоровели.

В Пекине (253 случая заражения) умер один человек. В граничащих с Россией провинции Хэйлунцзян (двое умерших) и автономном районе Внутренняя Монголия – 190 и 42 случая заражения соответственно. Под наблюдением медиков находятся свыше 23 тыс. человек, у которых проявились симптомы заболевания, но диагноз им пока не поставлен.

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