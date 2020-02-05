Минздрав назвал сроки разработки вакцины от коронавируса

Разработка вакцины против нового коронавируса займет не менее 8-10 месяцев, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Мурашко заявил, что на данный момент «процесс разработки вакцины – это не короткий промежуток времени. Вакцина разрабатывается не менее чем 8-10 месяцев», передает РИА «Новости».

Напомним, в мире выявлено 24 тыс. 539 заболевших. Из них 492 человека умерли, 892 пациентов вылечили, а 23 тыс. 260 человек находятся под подозрением. При этом в ВОЗ отказались признавать вспышку заболевания пандемией.

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