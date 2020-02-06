В Перми прокомментировали сообщения о «переквалификации» учителей в продавцов

Пермские власти не подтвердили сообщения СМИ, согласно которым школьные учителя на безвозмездной основе будут рассказывать жителям о новых транспортных картах и продавать их.

Ранее источник Ura.ru сообщил, что «пермских учителей собираются отправить в магазины рассказывать про транспортные карты. (Вице-мэр Перми Людмила) Гаджиева сказала, что первые пару дней продажи справятся сами, а потом, когда введут карантин в школах, задействуют учителей». При этом сообщалось, что по этому поводу местные власти не собираются издавать официальных документов, а педагогов попросят выйти в магазины на добровольной основе.

В пресс-службе мэрии «Ридусу» рассказали, что «озвученная в СМИ информация не соответствует действительности». В ведомстве отметили, что для этих целей будут привлекаться добровольцы из волонтерской организации «ВО! Волонтеры. Пермь», которые традиционно помогают властям в проведении крупных городских мероприятия.

«В случае с организацией консультаций по тарифному меню в магазинах было решено обратиться за помощью к базе волонтеров этого сообщества. Им был кинут клич – и получено согласие на помощь. Волонтеры выходят по удобному для них графику и по согласованию с работодателем. Среди волонтеров, действительно, есть учителя, но они занимаются общественной деятельностью в свободное от уроков время», – сообщили в пресс-службе.

Необходимость привлечь волонтеров в проект появилась из-за того, что с 1 февраля в Перми начался переход на новую систему оплаты проезда в общественном транспорте. Стоимость поездки увеличилась сразу на 30%. Однако при использовании транспортной карты жители могут получить скидку. Из-за этого за картами выстроились огромные очереди. Чтобы решить эту проблему, власти постановили начать продавать транспортные карты в 64 магазинах бренда «Семья». Волонтеры требуются для того, чтобы проконсультировать людей о возможностях новинки.