На АЭС в Японии произошел сбой в охлаждении отработавшего ядерного топлива

Система охлаждения бассейна с отработавшим ядерным МОХ-топливом остановилась на третьем блоке АЭС «Иката» в Японии, сообщили сотрудники оператора станции Shikoku Electric Power.

По данным Киодо, 25 января произошел сбой в подаче электроэнергии на станцию. Через 10 секунд был запущен аварийный дизельный генератор, но прежде всего электричество было направлено на поддержание работы системы охлаждения на реакторе, передает РИА «Новости».

В бассейне с ОЯТ система была включена только через 43 минуты. За это время температура воды поднялась на 1 градус с 33 до 34. При этом пределом безопасной нормы является 65 градусов.

В бассейне третьего блока хранятся 1 тыс. 504 сборок со смешанным топливом МОХ – смеси урана и плутония. Третий блок был остановлен на профилактику с конца декабря, в течение месяца его преследуют ЧП и технические сбои.

Напомним, 21 января российские таможенники впервые за последние годы обнаружили во Владивостокском морском торговом порту «фонящий» автомобиль, доставленный на теплоходе из Японии.