Таможня впервые за три года нашла «фонящий» японский автомобиль

Таможенники впервые за последние годы обнаружили во Владивостокском морском торговом порту «фонящий» автомобиль, доставленный на теплоходе из Японии, сообщила пресс-служба Владивостокской таможни.

«Радиационный контроль показал, что прибывший на теплоходе в Россию автомобиль Toyota Prius Hybrid загрязнен бета-активными радионуклидами. Так как ввоз такого товара запрещен на территорию Евразийского экономического союза, владивостокские таможенники оперативно передали информацию о находке в управление Роспотребнадзора по Приморскому краю. Радиационно опасный товар подлежит обратному вывозу в Японию», – передает «Интерфакс» сообщение таможни.

Там добавили, что с момента аварии в Японии на атомной станции Фокусима-1 с апреля 2011 года по июнь 2017 года в регионе деятельности таможни было выявлено 875 подобных товаров.

Напомним, в 2014 году сообщалось, что с момента аварии на АЭС в японской Фукусиме таможенники на Сахалине выявили 101 объект с повышенным уровнем радиации, в основном, речь шла о ввезенных в Россию иномарках.

В декабре 2016 года пресс-служба Владивостокской таможни сообщила, что в порту Владивостока обнаружена прибывшая из Японии Toyota Prius Hybrid с повышенным уровнем ионизирующего излучения.